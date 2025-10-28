Link to Maccabi Tel Avid row breaks Starmer's cover story for colluding in genocide.
Summary by Grok:
Jonathan Cook argues that UK Prime Minister Keir Starmer’s intervention in a police ban on Maccabi Tel Aviv fans attending an Aston Villa match in Birmingham exposes his broader strategy to deflect criticism of Britain’s complicity in Israel’s Gaza actions, which Cook labels genocide. Starmer falsely framed the ban as antisemitism-driven, ignoring police intelligence about the fans’ history of racist violence. This, Cook says, is part of Starmer’s dual approach: minimal, insincere opposition to Israel’s actions while amplifying “antisemitism” fears to silence critics, protect UK-Israel ties, and align with a “clash of civilisations” narrative. Recent UN reports and ICJ rulings implicate Western leaders like Starmer in enabling atrocities, with shockwaves destabilising UK race relations, rights, and politics.
Detailed Summary
1. The Maccabi Tel Aviv Incident as Catalyst
Context: West Midlands Police banned Maccabi Tel Aviv fans from a November Europa League match against Aston Villa in Birmingham, citing security risks.
Starmer’s Response: He demanded reversal, implying the ban stemmed from rampant antisemitism in Britain, defaming police and the public. Media amplified this narrative.
Revealed Truth (via Leaked Police Assessments):
Dutch police reports from a 2023 Ajax-Maccabi match in Amsterdam detailed Maccabi fans instigating racist violence (e.g., “Death to Arabs” chants), requiring 5,000 officers over three days to control.
Primary risk: Maccabi’s “extreme” hooligans seeking fights; many are likely Israeli soldiers/reservists involved in Gaza.
Cost: £6m+ policing, needing national riot squads.
Opposition: Even some Jewish community members opposed attendance.
Cook’s Critique: Starmer prioritised foreign hooligans/war criminals over UK minorities’ safety, fuelling race tensions and benefiting far-right figures like Nigel Farage.
2. Starmer’s Broader Gaza Strategy
Dual Approach:
Minimal Opposition (for Plausible Deniability):
Belated Palestinian statehood recognition with “near-impossible” conditions.
Claimed arms sales curbs, but UK sales to Israel hit records under Starmer.
Deflection via “Antisemitism” Smears:
Blames critics (anti-racist left, Muslims, pro-Palestine protesters) for Jew-hatred to shield UK complicity (arms, intelligence, diplomacy).
Ignores real antisemites: Far-right (e.g., Tommy Robinson, parts of Conservatives/Reform), who admire Israel’s “muscular” ethno-state.
“Clash of Civilisations” Ideology:
Frames Israel as Western bulwark against “savage” Islam; dismisses Israel’s role in provoking resistance via occupation and supremacy.
Actions: Proscribed Palestine Action as “terrorists” for targeting UK arms factories; arrests of professionals supporting them.
Conflates genocidal Israel (including hooligans) with “good” British Jews; smears dissenting Jews/anti-racists.
3. Starmer’s Personal Hypocrisy and Cover Story
Background: Former human rights lawyer; argued Serbia’s genocide case at ICJ (2014).
Cover Narrative: Positions himself as Jewish community’s saviour against “rampant antisemitism” from left/Muslims/protesters/UN/ICC/police.
Claims “critical friendship” with Israel to curb excesses while suppressing criticism.
Risks Exposure: Confronting police reveals charade—using Jews as “human shield” for inaction on Gaza.
4. International Legal Implications (UN/ICJ Reports)
Francesca Albanese’s UN Report (”Gaza Genocide: A Collective Crime”):
Western collusion in four areas: Diplomatic, military, economic, ideological (framing as “self-defence” vs. genocide).
Names Starmer: Endorsed Israel’s right to cut water/power to Gaza (violates occupation law; no Article 51 self-defence).
Racist colonial discourse; profits from testing tech on Palestinians (surveillance, weapons).
UK specifics: Token sanctions on two Israeli ministers; hosts genocide supporters; no prosecution of UK fighters in Gaza; Cyprus base for arms/surveillance flights.
ICJ’s Third Ruling:
Starvation policy illegal; no security justification for blocking aid.
Rebukes Starmer’s endorsement; mandates full aid/Unrwa cooperation (Israel banned Unrwa on unproven Hamas claims).
Builds on prior rulings: Genocide “plausible”; occupation/settlements illegal; states must pressure Israel.
5. Ongoing Atrocities and Western Enabling
Trump’s “Peace Plan”/Ceasefire: Slows but doesn’t stop genocide; Israel violates daily; no hostage pretext soon.
Aid Failures: UK parachute drops “misleading” optics amid famine; no protection for UK aid flotilla activists abducted by Israel.
Current Crisis: Aid below targets; generational health catastrophe (WHO); Unrwa sidelined despite ICJ.
Trump Team Revelations (60 Minutes): Kushner/Witkoff planned Gaza “reconstruction” (Riviera for rich) for two years—pre-dating full destruction—implying foreknowledge of ethnic cleansing intent; deals with Gulf/Europe.
6. Domestic Fallout and Prognosis
Polarization: Demonises minorities; hollows rights; invites far-right rise.
Uncontainable Shockwaves: Gaza’s “earthquake” provokes Western dissent, authoritarianism; Starmer’s woes grow with potential ICC charges.
Conclusion: Maccabi row exemplifies escalating repercussions; Starmer tied to “psychopaths” profiting from carnage, forcing deeper divisive narratives.