Speaking of Cannon Fodder
https://geoffpain.substack.com/p/us-military-knowingly-weakening-the
and
https://geoffpain.substack.com/p/birth-defects-in-us-military-is-congressionally
https://geoffpain.substack.com/p/colon-cancer-in-us-military-caused
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Speaking of Cannon Fodder
https://geoffpain.substack.com/p/us-military-knowingly-weakening-the
and
https://geoffpain.substack.com/p/birth-defects-in-us-military-is-congressionally
and
https://geoffpain.substack.com/p/colon-cancer-in-us-military-caused